Instituto de Neymar leiloará de partida com o craque a participação em novela

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Projeto Neymar Jr. realizará a segunda edição de seu leilão beneficente na noite desta quinta-feira (19), no hotel Unique, em São Paulo.

Entre os 24 itens que serão leiloados no evento, o destaque fica por conta de uma vaga para jogar no time de Neymar ao lado do craque. Não em Paris, é claro, mas sim durante o Neymar's Jr. Five, torneio organizado pelo instituto do atleta e cuja final acontece em Praia Grande (SP).

O evento, que se propõe a leiloar "experiências", ainda terá entre os lotes uma tarde acompanhando a modelo Gisele Bündchen durante ensaio nos Estados Unidos, um passeio de barco em Angra dos Reis ao lado do apresentador Rodrigo Faro ou um tour pelos estúdios do SBT com o dono da rede, Silvio Santos.

Entre hospedagens em hotéis de luxo em Dubai, nas Malvinas ou no Japão, outros itens chamam a atenção pelo caráter inusitado.

Será possível, por exemplo, adquirir uma participação especial na novela "As Aventuras de Poliana", do SBT, em cena escrita especialmente pela autora Íris Abravanel ou um jantar com a atriz Larissa Manoela.

O Instituto, que atua junto a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, reverterá os valores levantados para a inclusão social dos jovens.

Na edição do ano passado, foram arrecadados R$ 2,5 milhões.

O evento, que contará com cerca de 700 convidados, terá a presença de celebridades como Bruno Gagliasso, Juliana Paes, Bruna Marquezine e, claro, o próprio Neymar.