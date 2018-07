Instituto Shogun Rua será lançado em evento no Hard Rock neste domingo

Redação Bem Paraná, com assessoria

No próximo domingo, 22 de julho, a partir das 15h, o Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50, Batel, Curitiba/PR) receberá o lançamento do Instituto Shogun Rua (ISR) e apresentará as ações sociais desenvolvidas pelo projeto em regiões de vulnerabilidade social de Curitiba com crianças, jovens, adolescentes e familiares.

Durante a apresentação será transmitida a luta do atleta Campeão Mundial Maurício Shogun Rua, idealizador do projeto, que no dia estará competindo na Alemanha. O valor de entrada do evento será destinado para o ISR para ampliação das ações desenvolvidas. A apresentação acontecerá no 3rd Floor (terceiro andar) e a entrada terá o custo de R$20,00. Mais informações: https://www.facebook.com/InstitutoShogunRua.

Instituto Shogun Rua (ISR)

O Instituto Shogun Rua (ISR) é um projeto social idealizado pelo Campeão Mundial de MMA Mauricio ‘Shogun’ Rua em prol de crianças e adolescentes de comunidades vulneráveis, que tem como objetivo utilizar o esporte como ferramenta de transformação social. A primeira unidade do Instituto será no Parque da Barreirinha, em Curitiba, cedido pela Prefeitura Municipal em acordo de cooperação assinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Rafael Greca. O acordo prevê a recuperação do parque além de beneficiar, a princípio, 80 adolescentes da Vila Leonice (próximo ao parque da Barreirinha), em situação de vulnerabilidade social, por meio das lutas marciais.

Essa será a primeira etapa do projeto “Trilhando nos Caminhos da Sustentabilidade e da Prevenção: Uma Luta Necessária”, do Instituto Shogun Rua. “A ideia é contribuir para a redução da violência e do uso de drogas”, explica Shogun. A triagem dos adolescentes será feita por meio da Secretaria da Defesa Social e demais setores da Prefeitura. As atividades acontecerão no espaço de eventos do parque, que será revitalizado pelo Instituto. Entre as ações previstas estão aulas de práticas esportivas e as oficinas com temas como prevenção ao uso de drogas e sustentabilidade. Além disso, o Instituto ainda prevê a participação das famílias dos jovens, selecionados de acordo com o risco socioeconômico.

A Oficina da Luta tem como objetivo: Inclusão Social; Habilidades de Vida; Cidadania; Esporte e Saúde; Redução da Violência e uso de SPA; Revelar talentos; formar novos exemplos; sociedades sustentáveis; Carreira no Esporte e atendimento biopsicossocial. O público-alvo será de crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, jovens de 15 a 17 anos e pais e/ou responsáveis.

* O idealizador do Projeto é Maurício ‘Shogun’ Rua lutador profissional de MMA, um dos principais atletas do esporte Mundial, tendo em seu currículo o título do GP de 2005 do Pride até 93 kg e o cinturão dos meios-pesados do UFC.

* Implantado em 1972, o Parque da Barreirinha está localizado na Av. Anita Garibaldi, 6010, bairro Barreirinha. Aberto todos os dias das 08 às 17h. Mais informações sobre o Instituto Shogun Rua: https://www.facebook.com/InstitutoShogunRua ou https://www.instagram.com/institutoshogunrua.

Serviço:

Lançamento Instituto Shogun Rua

Dia 22 de julho – domingo – 15h - 3rd Floor

Onde? Hard Rock Cafe Curitiba – Rua Buenos Aires, 50, Batel, Curitiba/PR – Informações: (41) 3091-6060 (*Atendimento em horário comercial de segunda à sexta-feira das 9h às 18h)

Entrada Social: R$20,00 – renda revertida para o Instituto Shogun Rua

Site: http://www.institutoshogunrua.com.br

https://www.facebook.com/InstitutoShogunRua

https://www.instagram.com/institutoshogunrua