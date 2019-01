Inter leva 2 a 0 do São José-POA e perde segunda seguida no Gauchão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional perdeu de novo no Gauchão. Neste domingo (27), foi a vez do São José vencer o time comandado por Odair Hellmann. Com dois titulares, a formação fez jogo sem criatividade e sucumbiu ao calor e a um segundo tempo superior do time mandante. O placar de 2 a 0 no estádio Passo D'Areia também foi marcado pelas críticas ao gramado sintético.

Márcio Jonatan e Tássio fizeram os gols do São José no segundo tempo. O Inter teve a estreia de Tréllez, entrando no segundo tempo, mas ficou longe de conseguir marcar.

Na próxima rodada os dois times jogam fora de casa. O Inter encara o Veranópolis e o São José visita o Pelotas. Ambas as partidas acontecem na quarta-feira (30), no estádio Antônio David Farina e Boca do Lobo, respectivamente.

JOGO

Antes do início da partida, a reclamação foi com o gramado sintético, que não só mudou o jogo tecnicamente, mas também pela sensação térmica. Em medição realizada pela RBS TV, o campo de jogo antes da bola rolar chegou a temperatura de 61,1 graus. A irrigação antes do apito inicial fez a marca cair para 40 graus, mas rapidamente o solo voltou a atingir calor excessivo. No intervalo, houve reclamação de atletas do Internacional.

Com a bola rolando, o Inter foi quem mais ficou perto do gol adversário. O futebol, no entanto, não foi de encher os olhos. As melhores chances aconteceram em cobranças de falta. Do lado vermelho, Rafael Sobis obrigou Fabio a saltar para salvar. Pelo time da casa, Éverton Alemão cobrou bola parada rasteira e Marcelo Lomba chegou a tempo de desviar.

No segundo tempo, etapa foi de um time mandante mais disposto a arriscar. Os chutes em série terminaram em gol aos 9 minutos. Márcio Jonatan aproveitou corte parcial do Inter e acertou finalizacação de primeira. Um golaço.

O gol do São José abriu uma fase do jogo onde o Internacional não se achou. Wellington Silva foi sacado para entrada de Tréllez, mas nem a estreia do atacante emprestado pelo São Paulo ajudou. O time colorado passou a errar na saída de bola e a defesa ficou exposta. Marcelo Lomba salvou chute rasteiro, em pelo menos mais duas oportunidades os donos da casa erraram na hora de concluir a jogada. Aos 36, Tássio não errou. De cabeça, ele ampliou o placar.