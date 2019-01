Inter leva virada do Pelotas em casa e perde na estreia de titulares

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional perdeu a primeira em 2019 e foi dentro de casa. Nesta quinta-feira (24), no complemento da segunda rodada do Campeonato Gaúcho, o time colorado levou a virada do Pelotas em pleno Beira-Rio. O 2 a 1 fica ainda mais amargo por ter sido na estreia do time titular.

Adriano Lara (contra), Dão e Felipe fizeram os gols do jogo. O Inter sentiu fisicamente, mas nos dois tempos perdeu grandes chances. Acertou a trave duas vezes, com Nico López e Rodrigo Moledo, e no final nem os sete minutos de acréscimo ajudaram a evitar a derrota.

O jogo ainda marcou a estreia de Bruno, ex-São Paulo e Bahia, e a reestreia de Rafael Sobis com a camisa do Inter. O lateral direito foi titular, enquanto o atacante entrou no segundo tempo.

Na próxima rodada, o Inter visita o São José-POA, e o Pelotas recebe o São Luiz-RS. As duas partidas serão no domingo (27), mas o Colorado entra em campo às 17h (Brasília), e a equipe de Diego Gavilán joga a partir das 19h.

Se o lado direito foi melhor, dentro do setor houve dois destaques. Nico López conseguiu levar a melhor na maioria esmagadora dos duelos e abriu espaços constantemente. William Pottker, mesmo atuando como centroavante, teve mobilidade e criou boas chances.

A decepção ficou para o meio-campista Patrick. Ele fez um jogo discreto, sem contribuição efetiva para a fase ofensiva e longe da defesa. A falta de intensidade tirou o camisa 88 de campo no segundo tempo. Ele foi o primeiro sacado e deu lugar a Neilton. Bruno, estreante da noite, teve altos e baixos. Na etapa final, sentiu também foi substituído.

A atuação do Internacional foi atrapalhada por estar com a pré-temporada em andamento. A falta de ritmo de jogo também afetou a intensidade da equipe, mas o lado direito levou a equipe à frente com triangulações. A profundidade deu suporte para criação das melhores chances. E dos pés de Pottker saiu o gol colorado, marcado contra por Adriano Lara.

O ritmo mais forte no início ficou de lado com menos de 30 minutos e o Pelotas aproveitou. A equipe da zona sul do estado adiantou linhas e foi ganhando metros com faltas em série. Em uma delas, Germano cruzou e a defesa do Internacional parou. Dão completou para empatar.

Se o empate do Pelotas teve cara de surpresa, a virada não. O Internacional não retomou a imposição do começo do jogo e deu espaços. Aos 10min do segundo tempo, Germano cobrou falta à meia altura e Felipe desviou para o fundo da rede.

O Internacional voltou no segundo tempo com Nico López aberto pela esquerda. Não deu certo. A primeira medida para tentar mudar o jogo foi sacar Patrick e lançar Neilton.

Depois, Odair Hellmann tirou Bruno e botou Rafael Sobis. Por fim, botou Guilherme Parede na vaga de Pottker. As novas peças deram fôlego ao ataque, mas seguiu faltando pontaria. Nos acréscimos, Nico perdeu gol incrível cara a cara com Airton.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Bruno (Rafael Sobis), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick (Neilton), D'Alessandro, Nico López; William Pottker (Guilherme Parede). T.: Odair Hellmann

PELOTAS

Airton; Adriano Lara, Dão, Felipe, Gimenez; Reinaldo Silva, Reinaldo Dutra, Germano, Léo Costa (Léo Bahia); Jarro (Luiz Felipe), Giovane Gomez (Julio). T.: Diego Gavilán

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Público: 17.719 pessoas (14.680 pagantes)

Renda: R$ 435.190,00

Juiz: Lucas Guimarães Horn

Cartões amarelos: William Pottker, Rodrigo Moledo (Inter); Airton, Giovane Gomez, Adriano Lara (Pelotas)

Gols: Adriano Lara (contra), aos 13min do primeiro tempo (Inter); Dão, aos 29min do primeiro tempo, e Felipe, aos 10min do segundo tempo (Pelotas)