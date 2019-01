Inter recebe aval para escalar Guerrero a partir de 5 de abril

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional já tem data definida para contar com Paolo Guerrero. Após consulta à Wada (World Anti-Doping Agency, Agência Mundial Antidopagem em tradução livre) e à Fifa, o clube foi comunicado de que o peruano pode passar a treinar no clube no dia 5 de fevereiro e atuar a partir de 5 de abril.

Principal contratação da temporada passada, Guerrero se preparava para estrear quando viu cair a liminar que o autorizou a participar da Copa do Mundo de 2018 e ainda de mais alguns jogos pelo Flamengo. Desde então procurou na Justiça reverter o quadro, mas não obteve sucesso.

No Peru, ele treina por conta própria e nem sequer foi liberado para participar de jogos festivos, como o amistoso promovido por D'Alessandro antes do início da temporada ou a despedida de Emerson Sheik.

O Inter prepara uma pré-temporada paralela para dar condições de atuação a ele o quanto antes.

A data de 5 de abril prevê a participação dele em ao menos três jogos da fase de grupos da Libertadores. O primeiro diante de um adversário ainda indefinido, que sairá da chave quatro da fase preliminar da competição continental e pode acabar sendo até o São Paulo.

Em nota oficial, o Colorado se manifestou sobre o caso. Confira o que disse o clube:

O Sport Club Internacional comunica que, após consulta formal à Wada e FIFA, recebeu a confirmação que o atleta Paolo Guerrero estará apto para jogar a partir de 5 de abril de 2019. O jogador iniciará o processo de treinamentos com o grupo principal no dia 5 de fevereiro, onde poderá integrar todos os trabalhos normalmente, seguindo a norma regulamentar a respeito do tema.