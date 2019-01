Internautas criam playlists com músicas mais longas que discurso de Bolsonaro em Davos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários do serviço de música online Spotify estão criando playlists com canções que são mais longas que o discurso que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) fez na abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos (Suíça), na última terça-feira (22).

Na ocasião, Bolsonaro falou por apenas seis minutos, o que é incomum para um chefe de Estado que dispunha de 45 minutos para falar, depois reduzidos a 30.

Algumas das principais publicações internacionais criticaram a superficialidade e a falta de respostas concretas a alguns dos desafios brasileiros, em especial a reforma da Previdência. Diante da objetividade do discurso, começaram a pipocar nesta quarta (23) as playlists.

A mais famosa foi criada por Tommy Albrecht e tem 18 canções, todas brasileiras, indo de Legião Urbana (“Faroeste Caboclo”, a preferida entre os criadores das listas) ao forró do Mastruz com Leite (“Saga de Um Vaqueiro”).

Já o gerente de TI Roney Belhassof conseguiu ir além ao criar uma playlist com nada menos que 77 canções –esta com muitas estrangeiras.