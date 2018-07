Inverno faz procura por destinos no Sul do País aumentar 45%

Da redação

De acordo com uma pesquisa feita pelo Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras no comércio eletrônico, a procura por passagens aéreas e rodoviárias para as cidades de Curitiba, Gramado e Porto Alegre (ambas no Rio Grande do Sul), aumentaram até 45% no e-commerce em comparação com o mês de maio, antes do início do inverno. Os destinos de inverno são cada vez mais apreciados pelo turista brasileiro.

Nas próximas semanas, de acordo com as previsões meteorológica, as temperaturas tendem a cair ainda mais, e com isso aumenta o interesse dos moradores de outros estados. No entanto, os turistas que ainda planejam viajar para o sul para desfrutar do clima precisam se atentar para os preços das passagens aéreas. Isso porque, ainda de acordo com o levantamento do Cuponomia, o custo dos bilhetes aéreos para o mês de julho e agosto, em alguns trechos, fica até 210% mais caro em comparação com o mês de outubro, fora da temporada.

As passagens do Rio de Janeiro com destino à Curitiba, pore exemplo, não foram encontradas por menos de R$ 408 para as últimas semanas desse mês. Já em outubro, é possível conseguir o trecho por cerca de R$ 200. O mesmo foi verificado quanto a outros destinos como a Serra Gaúcha, também com alta na casa dos 100% na temporada do frio.

Os preços das passagens foram verificados pelo Cuponomia entre os dias 17 e 18 de julho de 2018 e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio das Companhias aéreas.