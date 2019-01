Investimentos em obras nos bairros serão prioridade em 2019

Da Redação

O prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, convocou a equipe de secretariado para a primeira reunião administrativa de 2019, que aconteceu na primeira segunda-feira do ano no salão de atos com a presença de todos os secretários e diretores gerais. Entre as pautas de destaque o prefeito cobrou celeridade nos processos e projetos.

“Em 2017 e 2018 tivemos como principal meta manter as contas da Prefeitura em dia diante da crise financeira nacional que afetou a arrecadação do nosso município e ao mesmo tempo melhorar o serviço de saúde oferecido à nossa população. Agora que estamos conseguimos melhorar nosso atendimentos com melhor infraestrutura e mais profissionais podemos partir para outros projetos, entre eles o de melhorias nos bairros, com a recuperação das ruas”, disse o prefeito.

Toninho Fenelon também aproveitou a primeira reunião administrativa para apresentar oficialmente à equipe os novos secretários que passam a integrar a gestão, mudanças que segundo ele vem somar mais projetos e realizações para a gestão: Osmar Foggiatto, na Secretaria de Agricultura; professor Imar Augusto, na Educação; Áriston Ghidin, na Procuradoria Geral do Município; Ahirton Sdroieski Jr, no Meio Ambiente; Claudio Santos, na Compras e Licitações. Em novembro de 2018 o prefeito já havia nomeado Marco Setim como novo secretário de viação e Obras Públicas.

Aniversário

São José dos Pinhais completou, ontem, 166 anos de emancipação política. Criada em 16 de julho de 1852, a Vila de São José dos Pinhais, como era chamada na época, teve em 8 de janeiro de 1853 a instalação da Câmara dos vereadores. Em dezembro de 1897, a vila foi elevada à categoria de cidade.