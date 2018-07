Irã processa EUA em corte da ONU por sanções após saída de acordo nuclear

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Irã abriu um processo contra os Estados Unidos na Corte Internacional de Justiça (CIJ) argumentando que a retomada das sanções econômicas anunciada por Trump em maio deste ano é ilegal.

Segundo o documento apresentado pelo governo iraniano à CIJ no último domingo (16), a saída dos EUA do acordo nuclear do Irã e o consequente restabelecimento das punições violaram um tratado de amizade firmado em 1955 entre os dois países.

O processo tem como objetivo responsabilizar os Estados Unidos por sua "reintrodução unilateral de sanções", disse o chanceler iraniano Javad Zarif em uma rede social.

Ele afirmou ainda que o Irã está comprometido com o Estado de Direito "em face do desprezo americano à diplomacia e a suas obrigações legais".

"É imperativo combater o hábito [dos EUA] de violar o direito internacional", disse Zarif.

Em maio deste ano, Trump concretizou uma de suas promessas de campanha e anunciou que os EUA deixariam o acordo que tinha sido negociado e concluído por seu predecessor, Barack Obama.

França, Alemanha, Reino Unido, China, Rússia e União Europeia, que também são partes do tratado, criticaram fortemente a saída americana, mas decidiram continuar cumprindo os termos acordados.

Trump fez várias críticas e ameaças de retirada antes de anunciar a decisão, além de chamar o tratado de catastrófico, desastroso e insano.

Sob os termos do Plano de Ação Conjunto Abrangente, como é oficialmente chamado o acordo nuclear, Teerã se comprometeu a reduzir seu estoque de urânio e suas unidades de enriquecimento em troca da suspensão das sanções do Ocidente.

A Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), responsável por fiscalizar a implementação do tratado, tem reiterado que o Irã vem cumprindo suas obrigações.

"O Irã está sujeito ao regime de verificação nuclear mais robusto do mundo", afirmou seu diretor, Yukiya Amano, à época do anúncio da decisão dos EUA.

LIMINAR

Segundo Teerã, as medidas adotadas por Washington violam as cláusulas de tratamento justo e equitativo ("fair and equitable treatment") e menos favorável ("less favorable treatment") do tratado de amizade.

De modo geral, esses dispositivos -que são comuns em tratados comerciais bilaterais- determinam que as partes não podem tratar de forma discriminatória os cidadãos e empresas do outro país.

O governo iraniano incluiu em sua petição à Corte um pedido de medida cautelar para que os Estados Unidos suspendam imediatamente as sanções.

"Há um risco real e iminente de prejuízo irreparável", diz o documento.

De acordo com as regras da Corte, o próximo passo é a realização de uma audiência para julgamento do pedido de liminar, cuja data ainda não foi marcada.

Na ocasião, é provável que os Estados Unidos contestem a competência da Corte para solucionar a disputa, como fizeram em um outro processo também iniciado pelo Irã com base no mesmo tratado.

Historicamente, o país tem adotado uma posição de resistência perante as ordens do Tribunal de Haia.

HISTÓRICO TUMULTUADO

Em 1984, a Nicarágua processou os Estados Unidos na CIJ, argumentando que Washington havia apoiado, militar e financeiramente, os Contras -milícias de direita que lutavam contra o governo sandinista.

O governo americano contestou a competência da Corte para julgar a disputa. Quando o tribunal decidiu pelo contrário, os EUA abandonaram o processo.

Jeane Kirkpatrick, embaixador americano na ONU à época, afirmou que a Corte era um órgão "semilegal, semijudicial, semipolítico ao qual as nações obedecem às vezes, e, outras vezes, não".

Em junho de 1986, os Estados Unidos foram condenados a indenizar a Nicarágua. A sentença nunca foi cumprida.

Embora as decisões da Corte sejam vinculantes, o órgão não possui instrumentos para obrigar os países a cumpri-las. Por isso, há casos em que seus julgamentos foram simplesmente ignorados pelas partes perdedoras.

O governo americano novamente rejeitou a autoridade da Corte e descumpriu sua decisão em 1999.

Os irmãos Karl and Walter LaGrand foram detidos e presos no estado do Arizona por latrocínio. Apesar de terem vivido nos EUA desde a infância, ambos eram alemães e nunca obtiveram a cidadania americana.

Quando foram condenados à pena de morte, a Alemanha processou os EUA na Corte, argumentando que o país havia violado a Convenção de Viena de Assistência Consular.

O tratado determina que os estrangeiros detidos têm direito de informar o consulado de seu país de origem da sua situação, bem como de consultar representantes diplomáticos no curso do processo judicial.

O processo foi aberto poucas horas antes do horário marcado para a execução de Walter LaGrand -seu irmão já tinha sido executado. A Alemanha obteve uma liminar que ordenava que os EUA suspendessem a execução e aguardassem uma decisão final da CIJ antes de dar andamento ao caso.

Washington ignorou a decisão, e Walter foi morto. No curso do processo, os EUA argumentaram que a execução penal é de competência estadual e que, por isso, o governo federal não pôde intervir.

OUTROS CASOS

Não será a primeira vez que Irã e Estados Unidos se enfrentarão na Corte, principal órgão judicial da ONU e com sede em Haia, na Holanda.

Um dos casos mais famosos do tribunal é o "Pessoal Diplomático e Consular dos Estados Unidos em Teerã (Estados Unidos v. Irã)", de 1979.

À época, os EUA decidiram processar o Estado iraniano pelo episódio conhecido como a crise dos reféns americanos.

Durante a revolução de 1979, manifestantes iranianos que protestavam em frente à embaixada americana em Teerã invadiram o prédio e fizeram 66 americanos reféns. O resgate de alguns deles é retratado no vencedor do Oscar de melhor filme de 2013, "Argo", dirigido por Ben Affleck.

O Irã se recusou a reconhecer a competência da Corte para o caso e não se defendeu no processo.

A CIJ decidiu em favor dos EUA por entender que, mesmo sem ter ordenado diretamente a invasão e o sequestro, o Irã não impediu os atos violentos.

Os países também são partes em um outro caso em andamento, iniciado pelo Irã em 2016.

No processo, o governo iraniano questiona o congelamento de bens de sua propriedade feito pelos EUA como parte de seu regime de sanções. A primeira audiência está marcada para outubro.