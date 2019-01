Irmão de Kate Middleton revela luta contra depressão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O irmão de Kate Middleton decidiu revelar detalhes de sua batalha contra a depressão. Em um artigo escrito para o jornal britânico Daily Mail, James Middleton, 31, conta sobre seus momentos mais sombrios antes de buscar tratamento, há pouco mais de um ano.

"Durante o dia, eu me arrastava para sair da cama e ir ao trabalho, e então apenas encarava com os olhos vidrados a tela do meu computador, torcendo para que as horas passassem para que eu pudesse dirigir para casa novamente", escreveu James.

"Uma inércia debilitante se apossou de mim. Eu não conseguia responder às mais simples mensagens, então eu não abria meus emails", contou.

"Eu não conseguia me comunicar, nem mesmo com aqueles que eu mais amava: minha família e meus amigos próximos", continuou James.

"Eu sei que eu sou ricamente abençoado e que vivo uma vida privilegiada. Mas isso não me faz imune à depressão. É complicado descrever essa condição. Não é apenas tristeza. É uma doença, um câncer da mente".

James ainda explica no texto que se sentiu completamente sozinho com seus sentimentos, e que chegou a cogitar suicídio.

Contudo, após meses de sofrimento, James decidiu fazer algo. "Eu arrumei meus cachorros dentro do meu carro e, sem dizer a ninguém onde estava indo, dirigi para a parte selvagem do Lake District que eu amei desde que era uma criança".

Foi lá, isolado da agitação de Londres, que James finalmente conseguiu se acalmar. A luta contra a depressão, contudo, só veio a público neste sábado (12).