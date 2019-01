Ituano aposta no entrosamento para retomar bons momentos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bicampeão paulista (2002 e 2014) e do Troféu do Interior (2017), o Ituano resolveu apostar em velhos conhecidos de sua torcida para tentar voltar às conquistas no Paulistão deste ano.

Assim, além dos reforços do atacante Alemão (ex-Avaí), do goleiro Pegorari (ex-Botafogo-SP) e dos laterais Choco (ex-Juventude), Jonas (ex-Botafogo) e Peri (ex-Botafogo-SP), o técnico Vinícius Bergantin terá a volta de vários jogadores que fizeram parte da campanha do galo no título do interior.

O zagueiro Leo, o meia Guilherme e os atacantes Claudinho e Morato, por exemplo, estiveram na conquista. Outro que retorna é o volante Baralhas, formado na base do clube.

Assim, Bergantin tentará voltar ao mata-mata do Paulistão. "Nos últimos dois anos batemos na trave para nos classificar por detalhes. Não podemos cometer os mesmos erros. Temos que somar pontos também fora de casa e estar atentos ao saldo de gols, que pode ser determinante", lembra Leo.

"O Paulista é muito disputado. Primeiro vamos focar nestes 12 primeiros jogos. Fazer pontos e manter e construir um saldo de gols", afirmou o atacante Claudinho, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Paysandu, na última temporada.

O Ituano estreia no Campeonato Paulista com o apoio de sua torcida, na próxima segunda-feira, no último jogo da primeira rodada. A equipe encara o Novorizontino no estádio Novelli Júnior, às 18h15.(CQ)

ITUANO

Apelido: Galo de Itu

Fundação: 24/05/1947

Estádio: Dr. Novelli Júnior, com capacidade para 18.560 torcedores

Principais títulos: 2 Paulistas (2002 e 2014), 1 Série C do Brasileiro (2003), 1 Copa Paulista (2002), 1 Torneio do Interior (2017) e 1 Série A-2 do Paulista (1989)

Melhor colocação: campeão (2002 e 2014)

Colocação no Paulista-2018: 12º lugar

Técnico: Vinícius Bergantin