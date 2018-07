Ivete Sangalo mostra rosto de gêmeas pela primeira vez em vídeo fofo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo, 46, já deixou claro que é uma mãezona. Depois do nascimento de Helena e Marina, no carnaval deste ano, a cantora têm compartilhado sua rotina como mãe. Nesta sexta (27), ela publicou um vídeo em que aparece brincando com as gêmeas.

"Minha mãe não aguentou e fez esse filminho para se amostrar com a gente", escreveu Ivete. "E falar de gratidão por tantas coisas lindas na vida dela! Muito amor, meu Deus!". Nas imagens, ela aparece sentada em um colchonete, conversando e se divertindo com as gêmeas.

Nos comentários, muitos fãs elogiaram a dedicação de Ivete. "Que coisa linda! O amor de mãe é a verdadeira riqueza da humanidade!", escreveu uma seguidora. Esta é a primeira vez que a cantora mostra o rosto das bebês, e algumas pessoas notaram diferenças entre Helena e Marina.

"A mais cabeludinha é a cara do Marcelo", afirmou uma fã, mencionando o primeiro filho da cantora, Marcelo, 7. Os três são fruto da relação de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, com quem está há dez anos.

Segundo a cantora, as diferenças estão também na personalidade das irmãs. "São completamente diferentes. Elas jamais vão ser chamadas de gêmeas, pronto. Elas pegaram tickets na mesma fila, mas em cadeiras diferentes", disse Ivete Sangalo em maio, em entrevista a Leo Dias, apresentador do programa Fofocalizando, do SBT.

