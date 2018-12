Iza casa com produtor e viaja para a República Dominicana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Iza, 28, casou neste domingo (16) com o produtor musical Sergio Santos, 30, na Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro. Ela usou dois vestidos. Um para fazer bonito na igreja, e outro para curtir a festa.

Com o pai, ela entrou na igreja com um modelo longo, com forro rosado e detalhes em bordado da Giulier, de Giulia Borges. A estilista já fez outras peças para a cantora, algumas delas estão no videoclipe da música "Dona de Mim".

Já o vestido branco com modelo mais confortável é de Emmanuele Junqueira. Iza não parou de dançar com o marido na festa que rolou no restaurante Xian (zona sul do Rio). O lugar tem vista para o Cristo Redentor e para o Pão de Açúcar. A cantora Glória Groove se apresentou na festa, e Maria Gadú foi uma das madrinhas do casal.

A estilista Giulia Borges, dona da marca Giulier, fez uma declaração de amor a Iza em seu Instagram. "As musas na mitologia grega, eram entidades a quem era atribuída a capacidade de inspirar a criação artística. Toda vez que desenvolvo uma peça para Iza, as provas de roupa parecem mais fáceis, o quebra-cabeça se encaixa de uma maneira diferente. Parece quase uma mágica. Tudo isso porque ela é quem é. Obrigada por ter me dado a honra de fazer o seu vestido de noiva. Você merece o mundo.", afirmou Giulia.

A cantora havia anunciado o seu casamento em setembro deste ano. Ela conheceu Sergio Santos nos estúdios de gravação, e os dois já namoravam há mais de um ano. Ele estava estava envolvido no próximo álbum de Iza, e que já trabalhou para Valesca Popozuda e Aretuza Lovi.

Em entrevista a Matheus Mazzafera ela se declarou seu amor. "Não quero largar esse homem mais não, acho que encontrei o homem da minha vida. Acho não, tenho certeza", disse. Com a festa e cerimônia, Iza ainda realizou um sonho. "Sempre amei as coisas do casamento, o vestido, a festa, as fotos. Em último lugar vem o noivo", brincou.

O casal vai passar a lua de mel na República Dominicana.