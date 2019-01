Iza regrava 'Divino Maravilhoso', sucesso na voz de Gal, com Caetano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre um show e outro da turnê do disco "Dona de Mim", a cantora Iza entrou em estúdio para gravar uma versão da música "Divino Maravilhoso", sucesso na voz de Gal Costa. O videoclipe com cenas de estúdio já está disponível no YouTube.

"Termos 'Divino Maravilhoso' cantado por ela é uma espécie de revelação da atualidade de expressão poética da canção", comenta Caetano, que foi convidado por Iza para participar da regravação da música.

Os versos "É preciso estar atento e forte/Não temos tempo de temer a morte" da música "Divino Maravilhoso" foram marcados pela voz de Gal Costa no fim da década de 1960. A composição de Caetano Veloso e Gilberto Gil ganha agora uma nova versão com a voz de Iza e de Caetano.

"Tive a felicidade de receber um convite de Iza para participar da gravação dessa canção tropicalista escrita por mim e por Gil, e gravada por Gal em 1968. Iza é uma mulher lindíssima e cantora excelente. Com sua figura, seu jeito e sua voz, representa muito da essência da nova geração", afirma Veloso.

Iza afirma que essa música é uma das mais bonitas que o Brasil já ouviu. "Além de ser muito necessária ainda hoje", completa a cantora. "Foi inacreditável para mim gravar com meu ídolo".

A direção e edição do vídeo é de Gustavo Tolhuizen, da Ferrorama TV e as imagens são também de Gustavo em parceria com Fernando Neumayer.