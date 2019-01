JAC iEV 40: SUV chinês elétrico chega ao Brasil

A JAC Motors está lançando o iEV 40, primeiro modelo com propulsão 100% elétrica da marca no Brasil. Importado da China, o preço anunciado é de R$ 139.990 e a pré-venda já iniciou, e as primeiras unidades chegarão em julho. Segundo a marca chinesa, o iEV 40 terá autonomia de 300 km graças à sua bateria de 40 kWh, que pode ser recarregada em uma tomada comum de 220 volts e leva um período de 8 horas para que a bateria alcance sua carga completa, isso significa um gasto que gira em torno de R$ 14 a R$ 18 dependendo do custo da energia elétrica no local de residência do proprietário do carro.

Pelas contas da JAC Motors, com essa relação entre a autonomia do iEV 40 e o valor gasto para se carregar a bateria, o custo por quilômetro rodado é seis vezes menor do que um veículo equivalente a combustão, com a vantagem de não poluir o meio-ambiente. A JAC vai oferecer aqui no Brasil um equipamento de carregamento rápido, que permite alcançar 80% da carga da bateria em apenas uma hora, uma solução eficiente para quem precisa usar o carro rapidamente.

O JAC iEV 40 terá alguns recursos interessantes tais como: “freios regenerativos que garantem a recuperação da energia capturada nas frenagens e sua conversão em eletricidade (recarregando as baterias e aumentando a autonomia instantânea). Já o alerta sonoro para pedestres consiste em “anunciar” a presença do carro no trânsito, com um cuidado especial em favor de deficientes auditivos e visuais o i-pedal, que, ajustado pelo motorista, pode intensificar a ação do freio-motor, quando regulado para o modo ECO, o motorista praticamente não usa mais o pedal de freio.

Cada vez que ele tirar o pé do acelerador, o carro já diminui instantaneamente a velocidade, poupando todo o conjunto de freios e até triplicando a vida útil de pastilhas e discos. No interior encontramos o revestimento couro, central multimídia com tela de 8”, sistema de câmeras que permite uma visão 360º ao redor do carro, entre outros recursos.