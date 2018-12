Jackie Chan revela em livro agressões ao filho, traição e que 'dirigia bêbado o tempo todo'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Astro de filmes de luta, como "A Hora do Rush" (1998), o ator nascido em Hong Kong Jackie Chan, 64, revela em livro autobiográfico que já bateu no filho quando ele tinha dois anos, que dirigia bêbado o tempo todo e que abusava dos gastos quando mais jovem.

No livro "Never grow up", lançado em chinês, em 2015, e que chega agora em inglês, o artista relembra muitos de seus excessos no início da carreira. Em um dos trechos, diz que "de manhã, batia meu Porsche e, à noite, já estava com um Mercedes-Benz". O astro também conta que não tinha problemas em gastar dinheiro. "Eu entrei [em uma loja] e disse: 'Mostre-me seus dez melhores relógios. São os mais caros? Com mais diamantes? Bom, vou levar sete deles".

E um dos tópicos mais polêmicos da obra, Chan afirma que tinha comportamento violento com os filhos. Uma das agressões mais graves aconteceu quando ele tinha apenas dois anos. "Eu o peguei com uma mão e arremessei do outro lado da sala. Ele bateu no sofá. Com a força que usei, se ele tivesse batido as costas ou os braços, poderia ter sido muito sério", escreveu.

O ator finaliza contando uma passagem em que traiu sua atual esposa. Com outra mulher, ele teve uma filha. "Ela [atual esposa, Joan Lin] é uma mulher forte, mais forte do que eu em muitos aspectos", disse.