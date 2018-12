Jair Bolsonaro se reunirá com o prefeito de São Paulo em janeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em seu gabinete da Prefeitura na manhã desta terça-feira (18).

No encontro, ficou acertado uma reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), para o início de janeiro.

Entre as pautas, a participação do governo federal nas construções de um parque no Campo de Marte e da Nova Ceasa.