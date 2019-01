Janeiro vai terminar sem novidades: quente e chuvoso em Curitiba e no Paraná

Da Redação

Nesta segunda-feira (21), completou o primeiro mês do verão. E a principal característica deste ano é a temperatura, que ficou elevada quase o tempo todo. Foram muitos dias com marcas acima dos 30ºC em Curitiba. Interior e Litoral também ficaram com temperaturas elevadas desde o início. Outro fator marcante é a ocorrência de chuvas de verão, que nesta edição vieram com força também quase diárias.

E os próximos dias não devem ser diferentes, com calor todos os dias na Capital e chuvas em pancadas, especialmente durante a tarde e noite, com possibilidade de ventos mais fortes e raios. Chuvas mais significativas devem ocorrer no Estado nos últimos dias do mês, segundo a previsão de 15 dias do Simepar. O início de fevereiro pode ter temperatura amena.