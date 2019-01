Jardim Botânico de Curitiba tem programação especial até fevereiro

SMCS

Um circuito montado na Sala das Araucárias (sala de Educação Ambiental), do Jardim Botânico de Curitiba, tem levado os visitantes a um minipasseio para entender melhor a função e as atrações da unidade de conservação inaugurada em 1991.

A atividade, pensada para os visitantes durante as férias, começou no dia 3 de janeiro e acontece de terça a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h, até o dia 15 de fevereiro. O roteiro conta com recursos como plantas naturais, animais taxidermizados e amostras de equipamentos como as floreiras do Jardim das Sensações, que levam os visitantes a um mundo de cores, cheiros e texturas das vegetações.

De acordo com a responsável pela Educação Ambiental do Jardim Botânico, Tânia Gonçalves, a trilha tem feito bastante sucesso. “Recebemos visitantes de Curitiba, de diversas partes do Paraná, do Brasil e até alguns turistas estrangeiros”, disse. “Os comentários a respeito do nosso Jardim, ao final, são ótimos”, completou.

O caminho termina com um vídeo institucional sobre as origens, a estrutura e o trabalho desenvolvido nos bastidores do Jardim Botânico pelos pesquisadores. Todo o percurso leva em torno de 10 minutos. Há uma sinalização na porta da sala informando sobre a atividade e convidando os visitantes a entrar.

A Sala das Araucárias foi reinaugurada em junho do ano passado, durante as comemorações do mês do Meio Ambiente. Desde então, atende alunos da Rede Municipal de Ensino pelo programa Linhas do Conhecimento, escolas particulares e a comunidade em geral.

“Já começamos a envolver a comunidade e os visitantes frequentes em encontros mensais. A ideia com as atividades de férias é replicar a experiência a mais e mais pessoas”, contou Tânia.

Também tem verão

Além do Jardim Botânico, não faltam em toda a cidade opções de lazer e cultura para aproveitar a estação mais quente do ano. A programação oficial do Verão Curitiba 2019, lançado na última sexta-feira (11/1), acontece em diversos espaços – principalmente nos parques Barigui, Lago Azul, Passaúna e Náutico.

Serviço: Atividade de férias no Jardim Botânico

Data: De terça a sexta-feira, até 15 de fevereiro

Horário: das 9h às 11h e das 14 às 16h

Local: Sala das Araucárias (ao lado do Salão de Exposições) - Jardim Botânico de Curitiba - Rua Engenheiro Ostoja Roguski, s/n° - Jardim Botânico