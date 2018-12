Jason Momoa faz dança de guerra Maori na estreia de 'Aquaman'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pose para foto no tapete vermelho é para os fracos. Jason Momoa, 39, astro de "Aquaman", optou por saudação mais original na estreia do filme nesta quarta (12), em Los Angeles, Califórnia. Ao lado de colegas de elenco e familiares, o ator liderou uma performance de haka, uma dança do povo Maori.

Momoa, que nasceu no Havaí, foi o líder da dança, historicamente performada por guerreiros Maori para demonstrar o vigor masculino e dar boas vindas a visitantes e tribos inimigas. A dança se popularizou por ser a performance de intimidação da seleção de rugby da Nova Zelândia, time conhecido como All Blacks.

A versão da dança que Momoa apresentou na estreia do filme também é conhecida como Ka Mate, que começa com gritos de instruções do líder. Empolgado, o ator chegou a quebrar o tridente de seu personagem, que segurava na mão, batendo-o em uma das pernas. Dançaram, ao lado de Momoa, suas filhas, Lola, 11, e Nakoa-Wolf, 9, de seu relacionamento com a atriz Lisa Bonet.

Quem também integrou a dança foi Temuera Morrison, ator Neozelandês que interpreta o pai de Aquaman no filme, e outros colegas de equipe e familiares de Momoa. "Aquaman" estreia no Brasil nesta quinta (13).

O ator já fez a dança outras vezes -uma delas durante sua audição para participar da série Game Of Thrones, o que lhe rendeu o papel Khal Drogo.