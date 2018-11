Jeniffer Nascimento vence segunda temporada de PopStar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confirmando o favoritismo ao título do PopStar, a atriz Jeniffer Nascimento, 25 levou o troféu do programa neste domingo (18).

Ela disputou a final e o prêmio de R$ 250 mil com outros cinco candidatos: Renata Capucci, Mouhamed Harfouch, Sergio Guizé, Malu Rodrigues e João Côrtes.

Com apresentações precisas e muita qualidade vocal, Jeniffer mostrou talento superior aos demais competidores ao longo desta temporada do reality.

O programa decisivo foi composto por três etapas. Di Ferrero, Fafá de Belém, Manu Gavassi, Toni Garrido, Naiara Azevedo, Sandra de Sá, Marcos e Belutti, Preta Gil e Artur Xexéu compuseram a bancada de especialistas.

Na primeira rodada, Sergio Guizé apresentou uma mistura das músicas "Rua Augusta" e "O Bom", Renata Capucci foi de "Love of My Life", do Queen, Mouhamed Harfouch cantou "Sweet Child O' Mine", do Guns N' Roses, João Côrtes ficou com "Unchain My Heart", de Joe Cocker, Malu Rodrigues interpretou "Fascinação" e Jeniffer Nascimento fechou a etapa com "Um Dia de Domingo". Ao final da rodada, Sergio Guizé e Mouhamed Harfouch acabaram eliminados.

Na segunda rodada, Renata Capucci abriu com o clássico de Tom Jobim "Eu Sei Que Vou Te Amar", João Côrtes cantou a tradicional canção americana "Cry Me a River", Malu Rodrigues interpretou "Brasil", de Gal Costa, e Jeniffer Nascimento foi de "Listen", de Beyoncé. Ao final da rodada, Renata Capucci e Malu Rodrigues foram eliminadas.

Na rodada derradeira, enquanto João Côrtes interpretou "Do Seu Lado", de Nando Reis, Jeniffer garantiu o título com "Survivor", da Destiny's Child, antigo grupo de Beyoncé.