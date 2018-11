Jeniffer Nascimento vence segunda temporada de ‘PopStar’

Da redação

Confirmando o favoritismo ao título do PopStar, a atriz Jeniffer Nascimento, 25 levou o troféu do programa, ontem. Ela disputou a final e o prêmio de R$ 250 mil com outros cinco candidatos: Renata Capucci, Mouhamed Harfouch, Sergio Guizé, Malu Rodrigues e João Côrtes. Com apresentações precisas, Jeniffer mostrou talento superior aos demais competidores ao longo desta temporada do reality. Na primeira rodada da final, Sergio Guizé e Mouhamed Harfouch acabaram eliminados.Na segunda rodada, caíram Renata Capucci e Malu Rodrigues foram eliminadas. Na rodada derradeira, enquanto João Côrtes interpretou ‘Do Seu Lado’, de Nando Reis, Jeniffer garantiu o título com ‘Survivor’, da Destiny’s Child, antigo grupo de Beyoncé. Di Ferrero, Fafá de Belém, Manu Gavassi, Toni Garrido, Naiara Azevedo, Sandra de Sá, Marcos e Belutti, Preta Gil e Artur Xexéu compuseram a bancada de jurados.

Direitos autorais



Mickey faz 90 anos e reabre discussão sobre domínio público

Mickey Mouse, o camundongo mais conhecido do mundo, fez 90 anos ontem, em uma data que aproxima a primeira aparição do personagem mais uma vez do domínio público, situação que a Disney já conseguiu barrar algumas vezes. Em tese, a proteção intelectual do primeiro curta em que Mickey aparece, ‘Steamboat Willie’ expira em 2023, 95 anos após o lançamento do desenho, em 1928. Quando o período terminar, em tese o uso de ‘Steamboat Willie’ estará liberado para quaisquer finalidades e por qualquer um. O Mickey do curta, isto é, com os traços rudimentares, diferentes dos conhecidos pela atual geração. Mas aí esbarra-se no que deve ser a principal batalha legal entre Disney e eventuais interessados em explorar o curta: a marca. “Hoje, Mickey é o símbolo que identifica a Disney, mais do que um personagem na história. Então, além do direito de propriedade intelectual, a Disney tem a proteção sobre a marca a seu favor”, diz Mitch Stoltz, advogado da fundação EFF (Electronic Frontier Foundation). Não se descarta que a Disney tente negociar uma nova extensão do prazo, mas, novamente, a matemática entra em cena, principalmente no que diz respeito a outras obras envolvendo o camundongo.

Tragédia



Bruna Marquezine ganha prêmio de ‘It Girl’ em Portugal

A atriz Bruna Marquezine, de 23 anos, recebeu, na noite deste sábado (17), o prêmio de “It Girl” da revista GQ Portugal. O termo original “It girl”, em inglês, faz referência a mulheres jovens, e geralmente famosas, que possuem tanto uma sensualidade quanto uma personalidade cativantes, estando sempre na moda e lançando tendências, ainda que inadvertidamente. A própria Bruna arriscou uma definição no seu discurso de agradecimento pelo prêmio. “Queria dizer que ‘it girl’ é uma jovem mulher que influencia outras não só pela moda, mas pela forma de pensar, pelo que ela representa”, disse a atriz.

Cinema

‘Animais Fantásticos 2’ lidera bilheteria, mas decepciona em números

Grande estreia da semana, ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald’ ficou no topo da bilheteria norte-americana. A arrecadação, porém, decepcionou: foram apenas US$ 62,2 milhões, a menor abertura da história da franquia Harry Potter nos Estados Unidos. ‘O Grinch’, antigo líder do ranking, fez US$ 38,1 milhões e ficou em segundo lugar, em sua 2ª semana de exibição. A cinebiografia do Queen, ‘Bohemian Rhapsody’, manteve-se no pódio, com mais US$ 15,7 milhões neste final de semana, totalizando US$ 127,8 milhões nos Estados Unidos em três semanas. O top 5 ainda tem ‘De Repente uma Família’, com US$ 14,7 milhões, e ‘Viúvas’, com US$ 12,3 milhões.

Níver do dia

Calvin Klein

estilista norte-americano

76 anos