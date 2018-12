Jessie J e Charlie Puth farão shows no Rock in Rio 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jessie J e Charlie Puth são os novos nomes do lineup do Rock in Rio 2019, divulgados nesta quinta (20). O festival será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

A britânica é uma das atrações do palco Sunset, em 29 de setembro. Jessie J tem na carreira hits como “Price Tag” e, neste ano, passou pelo palco principal do Rock in Rio Lisboa.

A artista está em turnê de seu álbum “R.O.S.E.”, com mensagens de incentivo para mulheres. O próprio nome do disco significa: realizações, obsessões, sexo e empoderamento.

Já o americano Charlie Puth vem ao Brasil pela primeira vez para apresentação também no palco Sunset, em 5 de outubro. Entre sucessos do cantor e compositor estão músicas como “How Long” e “Attention”.

Puth teve o show marcado no mesmo dia do pop em que as cantoras Anitta, Pink e o grupo Black Eyed Peas tocam no palco Mundo.

Entre as atrações já confirmadas ainda estão Muse, Nickelback, Imagine Dragons e os Paralamas do Sucesso no dia 6 de outubro.

No dia do rock pesado, 4 de outubro, Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura, Slayer e Anthrax foram escalados.

O lineup completo ainda não foi divulgado, mas quem comprou o Rock in Rio Card, em novembro, pode escolher, de 6 de fevereiro a 8 de abril de 2019, o dia que quer ir ao festival —antes que a venda geral seja iniciada ainda em abril.

Lineup Rock in Rio 2019:

27 de setembro — Seal (Sunset)

29 de setembro — Jessie J (Sunset)

4 de outubro — Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura (Mundo), Slayer, Anthrax, Torture Sqaud & Claustrofobia (Sunset)

5 de outubro — Pink, Black Eyed Peas e Anitta (Mundo), Charlie Puth (Sunset)

6 de outubro — Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso (Mundo)