João Amoêdo vira alvo de bolsonaristas nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) têm feito publicações contrárias a João Amoêdo (Novo) na internet.

Assim como Bolsonaro, Amoêdo se declara um candidato liberal. Para os bolsonaristas, no entanto, ele representa o "Novo velho socialismo" e é "um candidato globalista da agenda 2030 da socialista da ONU".

Circula por grupos de WhatsApp pró-Bolsonaro um "dossiê" sobre o candidato do Novo, contando sua trajetória em instituições financeiras. "Novo é o tapa na cara que vocês vão tomar se não pesquisarem a fundo a rede de influências desse cidadão", diz uma mensagem.

Outra: "Esse João Amoêdo é uma farsa que somente está sendo plantado na política com o propósito de tirar votos do Bolsonaro. Mais uma armação da esquerda se passando por direita na tentativa de enfraquecer a candidatura de Bolsonaro".

Amoêdo registrou 2% das intenções de voto na pesquisa Datafolha mais recente, divulgada na última quarta-feira (22). Bolsonaro tem 19% no cenário com Lula, que lidera com 39%. Sem o petista, o capitão reformado registrou 22%.