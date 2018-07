João Canabrava e Michel Tomer na Ópera de Arame

Bem Paraná

Sucesso de público, STOMDUP, de Tom Cavalcante, chega na cidade para um espetáculo com realização da Seven Entretenimento. Com perfeitas imitações de grandes nomes da música como Elvis e Tom Maia, além de hilariantes interpretações de políticos, como Tonald Tromp e Michel Tomer, Tom Cavalcante traz para a capital paranaense alguns de seus personagens originais, como o sempre embriagado João Canabrava e o irreverente porteiro nordestino Ribamar (para os íntimos, Riba).

O evento contará ainda com a abertura do humorista, campo-larguense, Zico Lamour, locutor do programa Boa da Pan. Conhecido por suas caracterizações de personagens famosos de Curitiba e do Brasil como o Senador Roberto Requião e até mesmo figuras do Esporte nacional, como Galvão Bueno e Carlos Casagrande.

Como diria João Canabrava, Fecha a conta e passa a régua, pois essa dobradinha vai dar o que falar!

Serviço – STOMDUP

Data: 24/03/2018

Local: Ópera de Arame – (R. João Gava, 970 – Abranches) Ingressos: a partir de R$ 60,00

Informações: 33150808

Vendas através do site diskingressos.com.br ou quiosques dos Shoppings Mueller, Estação Palladium e São José.

50% para meia entrada: Descontos por lei, Cartão Disk Ingressos e Clube do Assinante Gazeta do Povo

Sobre a Seven Entretenimento

A Seven Entretenimento é uma das principais empresas de entretenimento do Brasil. Instalada em Curitiba, vem modernizando o mercado artístico e cultural inovando nas áreas de investimento e negócios dirigido ao lazer.

A Seven já desenvolveu mais de 1.500 eventos ligados à área de entretenimento e oferece produtos como exposições, shows, turnês, feiras e eventos esportivos.

Alguns dos maiores eventos que passaram pelo sul do Brasil nos últimos anos tiveram a marca da Seven Entretenimento em sua realização, como os shows internacionais Maroon 5, Green Day, Iron Maiden, Katy Perry e Andrea Bocelli; os maiores nomes da música nacional, como: Ivete Sangalo, Marisa Monte e Roberto Carlos; os espetáculos Cirque Du Soleil, Circo da China e Disney On Ice; musicais infantis da Disney; simpósios e eventos exclusivos como Footecon e Risológico; o maior evento de tecnologia e cultura pop do sul do Brasil, Geek City, entre muitos outros.