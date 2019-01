Jogador argentino desaparecido recebe homenagens de franceses e galeses

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cidades de Nantes, na França, e Cardiff, no País de Gales, amanheceram nesta quarta-feira (23) com homenagens ao atacante argentino Emiliano Sala. As vigílias começaram na noite de terça (22).

O jogador de 28 anos está desaparecido, após um avião de pequeno porte que o transportava desaparecer do radar enquanto sobrevoava o Canal da Mancha.

Sala tinha acabado de ser contratado pelo Cardiff junto ao Nantes, onde fazia bom temporada e havia marcado 12 gols pelo Campeonato Francês.

Em Nantes, torcedores colocaram na principal praça da cidade velas, flores amarelas (cor do clube), cachecóis e uma bandeira argentina.

Em Cardiff, as homenagens ficaram concentradas em frente ao estádio da equipe, atualmente em 18º lugar no Campeonato Inglês.

Na manhã desta quarta, a polícia de Guernsey, ilha próxima de onde o avião desapareceu dos radares, retomou as buscas.

Segundo comunicado divulgado no Twitter da corporação, ela trabalha com quatro hipóteses: que o avião tenha conseguido pousar em um lugar desconhecido e ainda não tenha sido feito contato; que ele tenha pousado na água, e os tripulantes, resgatados por uma embarcação, ainda sem conseguir contato; que ele tenha pousado na água, e os tripulantes, usado um bote salva-vidas; que o avião tenha quebrado no contato com a água.

"Não encontramos nenhum indício das pessoas que estavam a bordo. Se caíram na água, as chances de sobrevivência são, a essa altura, infelizmente, escassas", afirmou a polícia em comunicado na terça.