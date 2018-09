Jogador do Paraná Clube é convocado para treinar com a seleção de Tite

Silvio Rauth Filho

A Federação Paranaense de Futebol divulgou nessa quinta-feira (dia 27) que o volante Jhonny Lucas, 18 anos, foi convocado para treinamentos com a seleção brasileira principal, comandada pelo técnico Tite.

Desde o início do ano, o treinador vem chamando grupos de jogadores sub-20 para participar dos trabalhos com a seleção principal. Esses novatos apenas treinam e não entram em campo nos jogos da seleção principal.

Jhonny Lucas já foi convocado duas vezes para a seleção brasileira sub-20 em 2018. No entanto, após lesão sofrida em maio, ele acabou não sendo mais chamado.

O jogador vem sendo pouco utilizado no Paraná Clube desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, começando como titular em três jogos e entrando como substituto em outros dois.

Veja o comunicado da Federação Paranaense de Futebol sobre a convocação:

“Nesta quinta-feira, 27, a FPF recebeu, da Confederação Brasileira de Futebol, ofício de convocação de Jhonny Lucas Flora Barboza, do Paraná Clube.



O comunicado avisa que o atleta está convocado para treinar com a Seleção Brasileira Principal, que vai participar dos jogos amistosos contra Arábia Saudita, no dia 12 de outubro, e Argentina, no dia 16 de outubro.



Jhonny Lucas deve se apresentar à Seleção no dia 07 de outubro e permanecerá com a equipe até o dia 18 de outubro, quando retorna ao Tricolor.”