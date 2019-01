Jogadores do Coxa exaltam início positivo e falam em volta por cima em 2019

Redação Bem Paraná

Vitória com goleada logo na estreia. Era tudo o que o Coritiba precisava após uma temporada de 2018 medíocre (e isso ainda sendo um tanto elogioso). Depois da partida, ainda no gramado do Estádio ABC, os próprios jogadores trataram de destacar a atuação da equipe, que marcou a volta por cima de alguns atletas que fecharam o último ano em baixa, como o prata da casa Kady.



“Uma vitória convincente. Pouco tempo de trabalho. Foi uma demonstração de um início. Ficamos felizes, temos que continuar nessa caminhada que vai ser longa e árdua neste ano. Primeiro degrau dessa caminhada", comentou o goleiro Wilson, que marcou o terceiro gol da equipe na partida, convertendo um pênalti sofrido por Kady.



O jovem coxa-branca, inclusive, foi outro que conversou com a imprensa após o jogo. "O Argel propôs que eu fizesse essa função (de meia centralizado) hoje e acredito que fui bem, pude ajudar. Ano passado foi um ano muito ruim para mim e este ano pretendo dar a volta por cima. Argel me deu confiança, consegui voltar bem, com confiança", disse o jogador.



A entrevista mais emocionada, porém, foi a de Alan Costa. Na temporada passada, o zagueiro ficou marcado por um elástico desconcertante que tomou de Lucas Brasil, então jogador do Foz do Iguaçu. Acabou afastado do elenco e por pouco não deixou o clube, voltando a ser aproveitado apenas no final da temporada, após Argel Fucks assumir o comando da equipe. Hoje, marcou o segundo gol do Coxa na partida e teve uma atuação segura na defesa.



"A gente trabalha para ninguém duvidar do trabalho. Hoje me veio a lembrança do drible contra o Foz e agora marquei o gol também contra o Foz", destacou Alan Costa, que também tratou de exaltar o trabalho do treinador coxa-branca. “É colocar em prática tudo que o Argel vem nos falando desde o começo do ano. Vamos dar continuidade no trabalho. A gente vem trabalhando forte e vamos dessa maneira."