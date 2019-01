Jogo da discórdia movimenta a noite no Big Brother

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na véspera do paredão triplo entre Gustavo, Paula e Hariany, o jogo da discórdia movimentou a casa do BBB 19 na noite desta segunda-feira (28).

O Diego abriu a dinâmica. No confessionário ele tinha direito a sortear até duas pessoas. Tirou primeiro a Paula, mas decidiu trocar e pegou o Rodrigo, que definiu como influenciável e intolerante. Sorteou quem teria que adivinhar o 'brother' oculto e Isabella foi a escolhida. Ela disse que Danrley tinha essas características.

Rodrigo deu prosseguimento ao jogo indo para o confessionário. A primeira a ser tirada foi a Paula, ele trocou e pegou o Danrley.

As duas características citadas por ele foram: intolerante e se acha. Hariany teve que adivinhar e disse que era o Gustavo.

Na sequência, Danrley foi para o confessionário. Sorteou também a Paula. Devolveu e pegou a Hariany, que ele definiu como fútil e influenciável. Hana disse que essa pessoa era o Alan.

Hariany considera Rizia histérica e barraqueira. E Rizia diz que Gabriela é barraqueira e se acha.

Os 'brothers' levaram na esportiva as características levantadas pelos colegas e até acharam engraçadas.

Esta segunda-feira começou com Maycon e Isabella reatando o romance. Depois de uma DR durante o castigo do monstro e de passarem o fim de semana sem se falarem direito, os pombinhos fizeram as pazes.

O casal treinava na academia com outros 'brothers' quando Maycon resolveu parar a malhação. Antes de sair, porém, ele puxou a 'sister' pelo braço e deu um selinho, arrematando: "Quem é a princesa mais linda?", disse.

Depois de ter atendido ao Big Fone e ter indicado Hariany para o paredão, Maycon caiu no conceito da Paula. A emparedada se aproximou muito de Hariany durante o Quarto dos Sete Desafios.

"Achei que a Hana ia conversar com Maycon, porque foi maior traíra", critica Paula. "Sei que não adianta brigar por causa disso. Para quê? Preguiça total", rebateu Hariany. "A gente nunca contou com ele contra a gente", complementou Paula.

Tereza não esconde que sua torcida é para Gustavo permaneça no jogo. "Estou torcendo para que Gu fique, mas quem ficar, estamos juntos, vem para o abraço que eu vou está aqui para abraçar", disse aos emparedados.

Mas o dia também teve momentos de descontração. Os aniversariantes Rodrigo e Tereza ganharam bolo da produção do programa e os 'brothers' comemoram a data com muita animação.