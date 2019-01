Jogo das Estrelas reúne grandes nomes do futebol brasileiro em Shangri-lá

Operação Verão

Depois do sucesso do Jogo das Estrelas em Caiobá, no dia 12, foi a vez de Shangri-lá, em Pontal do Paraná, poder prestigiar, desta vez no campo, grandes nomes que fizeram bonito no futebol brasileiro e também no exterior. O evento aconteceu no Campo Municipal Edinal Tavares e já se tornou uma tradição do Verão Paraná. O evento foi uma organização da Prefeitura de Pontal do Paraná com o apoio da Superintendência de Esporte do Estado.

Duas partidas fizeram parte do evento. A primeira foi entre a Seleção de Pontal contra o Coritiba FC 73, formado por atletas que fizeram história no time da capital paranaense. A segunda e principal partida foi uma revanche entre os Amigos do Cuca contra o Máster Curitiba. Todas as equipes foram formadas por ex-jogadores que fizeram história dentro do esporte. Antes das partidas, houve apresentação das crianças do projeto Amigos da Bola.

Entre as duas partidas, uma homenagem surpresa emocionou o público presente. O pugilista campeão mundial da categoria meio-médio, Macaris do Livramento, o repórter e apresentador, Jasson Goulart e o ex-jogador, hoje técnico, Alexi Stival, mais conhecido como Cuca, receberam um troféu com seus nomes como forma de reconhecimento pelo que representam para o esporte paranaense.

Muito contente com o prêmio recebido, Jasson Goulart enfatiza o quanto gosta de estar perto do público participando de diversas atividades esportivas. “Eu acho muito bacana, me sinto honrado de ter recebido essa homenagem juntamente com o Cuca, que é um grande treinador de futebol e com o Macaris que é um campeão mundial. Eu estou aqui fazendo meu trabalho pelo litoral, levando informação para as pessoas, mas hoje, no meu dia de folga, escolhi estar aqui para fazer parte desse evento e estou muito feliz”, comenta o apresentador.

Cuca exalta a grandeza do evento, destacando o incentivo que o esporte tem com ações deste tipo, em que torcedores de diversos clubes distintos podem prestigiar juntos um belo espetáculo. “Aqui já é o terceiro ano que fazemos o time dos Amigos do Cuca, que eu reúno o pessoal do cinquentinha que joga comigo no campeonato amador de Curitiba, enfrentando o pessoal de Pontal junto do pessoal de Curitiba. Já é um jogo esperado por todos. Rever amigos e fazer parte do Projeto Verão aqui é muito gostoso e dentro de campo a gente sempre quer vencer”, afirma o treinador.

A partida entre os Amigos do Cuca e o Máster Curitiba terminou 3 a 2 para os curitibanos, entretanto, o placar é o de menor relevância dentro do show que os veranistas e moradores locais puderam presenciar.

Prorrogação

As atividades esportivas ofertadas pelo Governo do Estado na Operação Verão Paraná 2019, que à princípio seriam realizadas até o dia 3 de fevereiro, foram estendidas até o carnaval, atendendo às solicitações dos veranistas e moradores locais.