Jogos Universitários do Paraná começam nesta sexta-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Começam nesta sexta-feira (20) os Jogos Universitários do Paraná (JUPS). A competição, que está na 58ª edição, segue até o próximo dia 26. Realizados em Maringá, os Jogos terão 19 universidades e faculdades do Estado competindo em oito modalidades: futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, judô, atletismo e natação - as duas últimas com disputas também no paradesporto.

Serão mais de 1.400 atletas representando 11 cidades: Curitiba, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Pato Branco, Cascavel, Telêmaco Borba, Paranavaí, Matinhos (praia de Caiobá), Irati e Umuarama.

A abertura do evento será sexta-feira, a partir das 19 horas, na Travessa Jorge Amado, ao lado do Mercadão de Maringá.