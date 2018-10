Jornal The Boston Globe, do filme 'Spotlight', chega a 100 mil assinantes digitais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal The Boston Globe, que inspirou o filme "Spotlight", vencedor do Oscar em 2016, tem agora 100 mil assinantes digitais. O número é considerado um marco entre as publicações regionais dos Estados Unidos.

A informação foi confirmada ao site Boston Business Journal pela porta-voz do Globe, Jane Bowman.

Em junho de 2016, a publicação americana tinha 72,9 mil assinaturas de "acesso digital restrito", número que subiu para 90,4 mil em junho daquele ano. O ritmo diminuiu nos 12 meses seguintes: em junho de 2018, o Boston Globe tinha 95,2 mil assinantes. Os dados são da AAM (Alliance for Audited Media).

Após mais quatro meses de crescimento modesto, o Globe chegou aos 100 mil assinantes digitais neste mês.

Segundo o Boston Business Journal, o Globe é reconhecido por ter uma base de assinaturas online maior do que qualquer outro jornal diário regional nos EUA.

O filme "Spotlight" conta a história da equipe de reportagem investigativa do Boston Globe que revelou os abusos sexuais cometidos por padres católicos contra crianças na cidade. A série de reportagens foi publicada em 2002.