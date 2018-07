Jornalista curitibano relata sua viagem à Coreia do Norte

Mario Akira

O país mais fechado do mundo. Um lugar distante, ao mesmo tempo fascinante e assustador, governado há mais de sessenta anos por uma dinastia de líderes comunistas temidos e venerados. Um país que, nos últimos meses, voltou a ocupar as manchetes dos jornais do mundo graças às ameaças nucleares de seu atual governante. A Coreia do Norte é, definitivamente, um dos lugares mais instigantes do mundo, sobre os quais ouvimos falar muito, mas sempre por fontes internacionais.

No próximo sábado, dia 14, os curitibanos terão a oportunidade de conversar com um conterrâneo – o jornalista e viajante profissional Ike Weber – que esteve no país de Kim Jong-Un no auge da crise nuclear com os Estados Unidos, em outubro do ano passado. Na palestra “O país mais fechado do mundo – a experiência de um curitibano na Coreia do Norte”, realizada em parceria com o Centro Ásia, Ike vai trazer um relato pessoal, crítico e poético, de sua jornada pela Coreia do Norte.

“A Coreia tem aspectos realmente impressionantes, que começam no ‘culto político-religioso’ aos líderes, passam pela organização e estratificação das cidades, pela propaganda governamental ostensiva e pela imagem que os norte-coreanos têm do resto do mundo”, observa Ike.

Em seus dez dias na Coreia do Norte, ele testemunhou vários aspectos da vida no país, a começar pelo controle e monitoramento dos visitantes estrangeiros. “Nesse período, pude confirmar parte das representações que o mundo exterior tem em relação à Coreia do Norte. Mais do que isso, porém, vi de perto coisas bizarras, diferentes e interessantes, sobre as quais vou falar na palestra.” Ike também mostrará fotos e vídeos do país mais fechado do mundo.

Serviço - A palestra com Ike Weber acontece das 15h às 17h no Centro Ásia, que fica à Rua Marechal Deodoro, 1418, no Centro, próximo à rua Ubaldino do Amaral. O investimento é de R$ 20,00 e as pré-inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] Informações pelo telefone (41) 3022-3477 ou, então, na fanpage do Centro Ásia no Facebook - facebook.com/centroasiabrasil/.



Palestrante - Ike Weber é jornalista, consultor de Comunicação, palestrante e viajante. Atuou no mercado de trabalho como repórter, editor e executivo de comunicação, por 30 anos. Atualmente alia a experiência profissional à vivência em expedições jornalísticas, culturais e de aventura que realiza ao redor do mundo. É autor do livro “De Mochila pelas Américas – Histórias, Reflexões e Experiências”.