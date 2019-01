Jornalista Maria Cândida deixa programa na TV Aparecida e anuncia canal no YouTube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Maria Cândida, 47, anunciou nesta segunda-feira (28) que está deixando o programa Manhã Leve e a TV Aparecida, após quase dois anos, para iniciar seu próprio canal no YouTube, que deve estrear na próxima segunda-feira (4).

"Não estou saindo da TV totalmente, vou fazer coisas aqui e ali, esporádicas. Mas eu estou entrando com tudo no mundo digital. Tanto no Instagram, onde já estou trabalhando há bastante tempo, quanto no Youtube", afirmou a jornalista em sua conta no Instagram.

Cândida falou ainda que passou a última semana pensando, se transformando, lidando com o emocional, e agradeceu as mensagens de fãs. "Acredito que o grande barato da nossa existência, e que tento aprender na terapia há 20 anos, é saber lidar com os processos, os contratempos, que existem na vida real de todo mundo".

A TV Aparecida disse que a decisão pelo fim da parceria com a jornalista foi feito em comum acordo, apenas um mês antes de Cândida completar dois anos na emissora, citando a distância a dificuldade que ela tinha para se deslocar de São Paulo a Aparecida e o cuidado com a filha de 13 anos.

Segundo a emissora, Cândida persistirá no matutino Manhã Leve até o fim de janeiro, cumprindo o seu contrato com a emissora, e o programa será reprisado em fevereiro. "O diálogo entre a TV Aparecida e a apresentadora continua aberto, podendo surgir novas oportunidades futuramente", afirmou em comunicado.

"Quero convidar vocês. A gente [seu canal no YouTube] ainda é pequenininho, mas vamos no corpo a corpo, por que eu acredito nisso. Dia 4 de fevereiro, às 20h, mas você já pode se inscrever", convidou a jornalista.

Não é apenas profissionalmente que Maria Cândida está iniciando uma nova fase. No último dia 19, ela confirmou o fim do namoro com o consultor financeiro Mauro Calil. "Passei 8 meses intensos, lindos, com muito amor e troca. O amor ainda existe. Mas ajustes de rota são necessários na vida", disse na ocasião.