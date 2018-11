Jornalistas de periferia lançam financiamento coletivo para reportagem em HQ

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Agência Mural de Jornalismo das Periferias lançou um financiamento coletivo para a impressão do primeiro livro-reportagem da organização. A obra em quadrinhos “Minas da Várzea”, assinada pelas jornalistas Priscila Pacheco e Luana Nunes, conta a história de jogadoras de futebol no distrito de Parelheiros, extremo sul de São Paulo.

O livro, um retrato da cultura do esporte na periferia paulistana, narra as dificuldades que as mulheres da região enfrentam para treinar e para participar de campeonatos. Os desenhistas Alexandre De Maio e Magno Borges acompanharam as repórteres durante a apuração para produzir as ilustrações. Para apoiar o projeto, é possível escolher opções que vão de R$ 10 (livro digital) a R$ 80 (livro digital, camisa e outros brindes). A arrecadação é feita na plataforma Catarse (https://goo.gl/PtMqbu).

O financiamento coletivo está aberto até o dia 26 de novembro, mas o lançamento oficial da HQ será feito durante a Comic Con Experience 2018 (CCXP), evento de cultura pop que acontece entre os dias 6 e 9 de novembro em São Paulo.

A Agência Mural de Jornalismo das Periferias nasceu do trabalho do blog Mural, criado pelo jornalista Bruno Garcez em 2010 e hospedado no site da Folha de S.Paulo. Ele é fruto da colaboração de dezenas de correspondentes comunitários, em sua maioria estudantes e jornalistas interessados em divulgar o que aconteceu nas regiões em que moram.