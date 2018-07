José Mayer recebe alta após ficar 30 dias internado para tratar doença autoimune e rara

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator José Mayer, 68, recebeu alta, neste domingo (29), depois de ficar 30 dias internados na Casa de Saúde São José, em Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. O ator passa bem.

A Casa de Saúde informou, em nota, que o ator estava internado para fazer um tratamento contra granulomatose de Wegener, uma doença, autoimune e rara, que não tem causa conhecida e pode atingir o pulmão, os rins ou as vias aéreas superiores.

Durante o período de internação, Mayer foi esteve sob os cuidados da equipe liderada pelo médico Marcelo Kalichsztein. Apesar de ser mais comum em pessoas de 40 a 50 anos, a granulomatose não possui grupo de risco.

Os sintomas variam dependendo do órgão atingido. Se for o pulmão, a pessoa tem tosse, falta de ar, escarro com sangue. Nos rins, o quadro é semelhante à insuficiência renal. A granulomatose de Wegener é uma doença muito grave, que se não tratada, apresenta uma taxa de mortalidade muito elevada.

Galeria Veja as fotos do ator global José Mayer https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/49907-jose-mayer AFASTADO DA TELEVISÃO

José Mayer está afastado da televisão desde que foi acusado de assédio sexual por uma figurinista em abril de 2017.

"Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas", diz trecho da carta enviada pelo ator, na época.