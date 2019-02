José Padilha contará a história da família Gracie e do jiu-jitsu brasileiro em filme para Netflix

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A história da família Gracie e do jiu-jitsu brasileiro será contada pelo cineasta José Padilha em filme para a Netflix. O projeto tem roteiro do próprio Padilha com Peter Maguire e a colaboração de Greg Silverman. As informações são do site THR.

O filme 'Dead or Alive' (Morto ou Vivo, em tradução livre) será focado em Mitsuyo Maeda e Rickson Gracie, dois homens de mundos muito diferentes que desenvolveram e espalharam a arte marcial pelo mundo. Nos Estados Unidos, a luta ficou conhecida como jiu-jitsu brasileiro.

De acordo com a publicação, Maeda era uma espécie de embaixador de artes marciais que viajou do Japão para as Américas para apresentar a luta, chegando ao Brasil através de um circo em 1914.

Em uma demonstração ele conheceu Carlos Gracie, que se tornaram mestre e estudante. Gracie depois ensinou seus irmãos, criando uma dinastia familiar de praticantes e campeões de MMA que dura até hoje. Rickson Gracie, sobrinho de Carlos Gracie, hoje está aposentado, mas venceu vários campeões e foi indicado ao Hall da Fama do MMA.

"Este é um filme com apelo universal com personagens da vida real notáveis", disse Silverman em comunicado. "Rickson Gracie é um dos maiores lutadores de todos os tempos e estamos honrados em compartilhar sua história."

Padilha é reconhecido internacional pelo filme Tropa de Elite. Além disso, dirigiu o remake de Robocop em 2014, antes de se tornar um produtor executivo e diretor de Narcos, um drama sobre o cartel de drogas feito pela Netflix.

Padilha é também o co-criador do drama policial O Mecanismo, da Netflix, que deve lançar sua segunda temporada.