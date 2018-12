Josh Duhamel, ex de Fergie, quer uma nova parceira 'jovem suficiente para ter filhos'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Josh Duhamel, 46, disse que quer ser pai novamente. Um ano após o término do casamento com a cantora Fergie, 43, ele afirma que está pronto para ter uma nova família com uma mulher "jovem suficiente para ter filhos".

Em entrevista ao podcast Armchair Expert, comandado por Dax Shepard, ele falou sobre o que almeja para sua vida. "Eu não tenho 30 anos mais. Tenho 45 [46]. Eu quero ter mais filhos nos próximos anos", disse ele, que é pai de Axl, 5.

"Então é mais sobre encontrar alguém jovem suficiente para ter filhos. Não é como se eu estivesse saindo para transar. Esse não é quem eu sou. Eu estou tentando encontrar uma garota com quem eu possa ficar e ter uma família", completou.

Duhamel e Fergie ficaram juntos por 13 anos - 8 como casados. Em 2013 tiveram seu primeiro e único filho, Axl Jack. Apesar do término, os artistas se respeitam e mantém a amizade.

"Fergie e eu tivemos uma ótima relação. Eu amo aquela garota e sempre vou amar. Infelizmente, não demos certo. Mas eu sempre vou protegê-la, ela é a mãe do meu filho", afirmou.