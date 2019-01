Redação Bem Paraná com Rede News 24 Horas

Um rapaz de 23 anos ficou gravemente ferido nesta manhã de sábado, 19, ao mergulhar em uma cachoeira no Caminho do Itupava, que começa em Quatro Barras, na Regiâo Metropolitana de Curitiba, e termina em Morretes, no litoral do Paraná. A equipe do Corpo de Bombeiros, foi acionada para prestar socorro.

Segundo testemunhas, ele teria escorregado ao saltar na cachoeira e sofeu traumatismo de crânio frontal e teve um ferimento na fronte, compatível com escalpelamento.

O Batalhão da Polícia Militar foi acionado em apoio ao @bombeiros_parana para resgate aeromédico de vítima de trauma, ocasionado por mergulho em área rasa, em uma cachoeira da trilha do Itupava.

Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Cajuru, em Curitiba, depois de ter sido socorrido e levado até a estação de trem, em Morretes, onde o helicóptero consegui pousar para levar a vítima até o hospital.