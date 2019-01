Jovem é liberada após ser mantida refém por 2h no aeroporto de Guarulhos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 23 anos foi mantida refém por cerca de duas horas, na noite de domingo (13) dentro de uma sala comercial da Anac (Agência Nacional de Aviação) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na grande São Paulo.

Leandro Evangelista Ferreira, de 31 anos, rendeu a funcionária do órgão, Jéssica Alana, com uma faca por volta das 22h30.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava alterado e dizendo palavras desconexas. Inicialmente ele entrou no local para fazer uma reclamação, mas, em seguida, rendeu a vítima armado com uma faca. Houve tumulto no local.

Os policiais relataram que a jovem ainda conseguiu enviar uma mensagem de texto para o marido dizendo que era mantida refém.

Agentes da 3ª Delegacia Especializada ao Turista (Deatur), que ficam no mesmo corredor, seguiram para o local. A Polícia Militar também foi acionada.

Por se tratar de uma ocorrência envolvendo refém, soldados do Grupo de Ações Especiais (Gate) foram acionados para negociar com o suspeito, que acabou se entregando por volta das 0h30 desta segunda-feira (14).

Ele foi conduzido à 3ª Deatur para ser autuado em flagrante. Segundo a Polícia Militar, Ferreira já estava circulando pelo aeroporto fazia três dias e chegou, inclusive, a receber atendimento médico. O rapaz dizia que estava sendo perseguido.