Jovem morre baleado ao se jogar na frente mãe em assalto no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um jovem de 22 anos morreu na noite de terça-feira (16) depois de reagir a um assalto no mercadinho da sua família, em Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Mateus dos Santos Lessa foi atingido com um tiro no pescoço depois de se colocar entre os assaltantes e sua mãe.

Dois homens que chegaram de moto já tinham esvaziado o caixa do estabelecimento e faziam ameaças exigindo mais dinheiro quando o rapaz se jogou na frente da mãe para protegê-la. Um dos criminosos disparou e a dupla fugiu. O fato ocorreu por volta das 19h30, na rua Francisco Furtado, em uma região de casas e comércio modestos no bairro.

Lessa chegou a ser socorrido ao hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, a 12 quilômetros do local do assalto, mas não resistiu e morreu no trajeto.

O jovem tinha acabado de se formar em psicologia e trabalhava no mercadinho da família, que é dona de outros comércios na região.

O local não tinha câmeras de vigilância e a mãe chegou a correr atrás dos assaltantes pela rua. Mais tarde à Polícia Civil ela disse que reconheceu os homens de outro assalto ao local, ocorrido há um mês. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital.

O pai do rapaz, o comerciante Luciano Lessa, estava no outro comércio da família quando recebeu a notícia. Seu filho já havia sido retirado do local do crime na hora que ele chegou.

Abalado, contou que o filho era muito apegado à família e que, apesar da rotina de estudos, sempre ajudou em casa e no comércio.

"Ele era muito agarrado com a gente. Trabalhava no mercado com a gente, morava comigo e praticamente cuidava da gente. Era um menino muito bom, muito querido. Agora eu não sei [o que será da família]", disse ele.

Segundo a Polícia Civil, a perícia no local do crime já foi realizada e as equipes da divisão de homicídios buscam testemunhas e imagens que possam ajudar na investigação em andamento.