Jovem morre nove dias após ter se afogado no litoral do Paraná

Redação Bem Paraná

Um jovem de 20 anos morreu na noite de quinta-feira (10) em Matinhos, no litoral do Paraná, nove dias após ter se afogado no mar de um dos balneários do município. Nesse tempo, ele estava internado no Hospital Regional do Litoral, em Matinhos.

A ocorrência de afogamento foi no dia 1º de janeiro. O jovem foi resgatado pelo bombeiros entre os balneários Albatroz e Currais, em Matinhos. Após o atendimento realizado por guarda-vidas e equipe médica, ele foi encaminhado ao hospital de helicóptero.

É a oitava morte por afogamento registrada no litoral do Paraná desde o início da temporada de verão.