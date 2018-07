Jovem responsável por acidente em ponto de ônibus no Batel se apresenta à Polícia

Redação Bem Paraná com assessoria

O motociclista Leonardo de Fonseca Magalhães, de 22 anos, responsável pelo acidente ocorrido no último sábado (7), na Avenida do Batel, em Curitiba, se apresentou na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) nesta manhã de sexta-feira, 13. Ele recebeu alta do Hospital Marcelino Champagnat, onde estava internado, no fim da manhã e, acompanhado da advogada Loiuse Mattar Assad, se apresentou à Polícia. Segundo a defesa, como ele não tinha condições de falar por conta do acidente, Leonardo não prestou depoimento.

Em seguida, Leonardo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e, ainda nesta tarde, deve ser encaminhado para uma unidade do Departamento Penitenciário (Depen), onde irá colocar uma tornozeleira eletrônica, conforme decisão judicial. Leonardo estava internado desde o dia do acidente e, de acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa do hospital, ficou internado da UTI em estado grave.

"Arrependido"

Leonardo ficou poucos minutos na delegacia e na saída disse apenas uma frase, quase inaudível: "Eu errei e vou arcar com os meus erros na Justiça". A advogada alegou que o rapaz está arrependido e "não vai fugir de suas responsabilidades". Além disso, a advogada disse que o jovem passou por uma cirurgia no rosto, está sem os dentes superiores e com placas e pinos no rosto. Por isso, não tem condições de falar.