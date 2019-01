Jovem usa feitiços de Harry Potter para treinar cachorro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ensinar ao cachorro comandos como “senta” e “finge de morto” exige tempo e paciência. Mas, com um pouco de magia, tudo pode ficar mais divertido.

Pelo menos foi o que fez a atriz e youtuber americana Anna Brisbin. Com uma varinha na mão, ela usa feitiços de “Harry Potter” para treinar seu cachorrinho.

Remus —sim, o nome do pet é inspirado no personagem Remus Lupin— tem um ano e, segundo sua página em rede social, aprende truques com os feitiços desde os dois meses de vida.

Basta ouvir “Accio ball” e ele corre para pegar a bolinha; com “expelliarmus” —usado para desarmar o rival—, o cãozinho bruxo solta a varinha que carrega na boca; “lumos!”, e ele acende uma espécie de abajur no chão.

Em vídeo publicado por Anna nas redes sociais, Remus obedece a vários comandos e parece não se importar com um dos feitiços mais temidos: é só alguém falar “avada kadavra” e ele deita, fingindo de morto.