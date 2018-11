Judas Priest e Alice in Chains aquecem os fãs em noite de metal na Pedreira Paulo Leminski

Redação Bem Paraná

Pelo segundo dia consecutivo a noite na pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, em Curitiba, foi de rock. Depois de Noel Gallagher e Foster The People, nesta quinta-feira (08 de novembro) foi vez de Judas Priest, Alice in Chains e Black Star Riders, verdadeiras lendas do rock, agitarem os curitibanos com o que há de melhor no mundo do heavy metal, hard rock e do grunge.



