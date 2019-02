Judoca Sarah Menezes sobe de peso por atalho para Tóquio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela terceira vez em três anos, a judoca Sarah Menezes vai mudar de categoria. A decisão foi tomada esta semana, em comum acordo com a CBJ (Confederação Brasileira de Judô), e deverá permitir que a piauiense tenha um caminho mais aberto para tentar uma vaga na Olimpíada de Tóquio. A nova categoria dela, até 52 kg, perdeu Erika Miranda, aposentada, e deve perder Jéssica Pereira, suspensa provisoriamente por doping.

Sofrendo para lutar contra a balança na preparação para a Rio-2016, quando lutou na categoria até 48 kg, a mais leve do programa olímpico, Sarah abriu o novo ciclo em 2017 subindo de categoria e desafiando Erika Miranda na até 52 kg, incentivada pela CBJ. Mas a estratégia não deu certo, Sarah não conseguiu resultados expressivos, e cansou do teste, voltando à 48 kg em 2018. Agora, nova mudança de ano, mais uma mudança de categoria.

Em janeiro, Sarah passou por avaliações físicas, médicas e fisioterapêuticas no Laboratório Olímpico do COB, no Rio. Esta semana, se juntou a um treinamento conjunto da seleção feminina em Pindamonhangaba (SP), onde se reuniu com a comissão técnica. Ali foi acertada a mudança, também baseada no fato de a judoca continuar sofrendo para se manter nos 48 kg, apesar da mudança para o Flamengo.

A piauiense de 28 anos vai perder todos os pontos da corrida olímpica conquistados em 2018, o que não é exatamente um problema. Em má fase, ela só somou 185. Está em um modesto 37º lugar, atrás de Nathália Brígida (34ª, com 220 pontos) e Gabriela Chibana (23ª com 438). Por meritocracia, seria de Chibana a preferência por uma convocação para o Campeonato Pan-Americano, que dá 700 pontos à campeã e 490 à vice. Nathália começou a temporada com bronze em Tel Aviv (Israel), única medalha do Brasil no Grand Prix realizado na semana passada.

Ao subir de categoria, Sarah deve encontrar um caminho relativamente aberto na categoria até 52kg, onde Erika Miranda é ainda a sétima do ranking mundial, apesar de já aposentada, e Jéssica Pereira ocupa a nona colocação. As duas se enfrentaram pelo bronze no Mundial do ano passado, com vitória de Erika.

Na quartaI-feira (30), o blog Olhar Olímpico, do UOL Esporte, revelou que Jéssica foi flagrada em exame antidoping e se colocou em suspensão voluntária. O tribunal brasileiro antidoping julgou recentemente três casos como o dela e em todos aplicou dois anos de suspensão.

A principal rival de Sarah por uma vaga olímpica deverá ser Eleudis Valentim, que só teve a oportunidade de disputar um evento na janela de classificação olímpica até agora, em Haia (Holanda), em novembro. Foi prata e somou 245 pontos. Jéssica tem 493.