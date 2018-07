Julho termina seco e com temperatura 1ºC acima da média em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com sites

O mês de julho foi seco e mais quente em boa parte do Estado. Em Curitiba, a temperatura ficou pelo menos 1ºC acima da média histórica entre 1997 e 2018 (1ue fica entre 14 a 15 graus). Também choveu muito pouco. Depois de mais de 30 dias sem chuva significativa, na madrugada desta terça-feira (31) a ainstabildiade chegou a Curitiba com pancadas e trovoadas nas primeiras horas da madrugada. Mas, totalizou apenas 2,5 milímetros de chuva.

Na quarta-feira (1) o tempo fica estável, sem previsão de chuva significativa no Paraná. Na região litorânea, a circulação dos ventos deixa o tempo com muitas nuvens no céu, com possibilidade para a incidência de chuviscos ocasionais ao longo do dia.