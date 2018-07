Júlio Cocielo faz vídeo pedindo desculpa por comentário racista

Da redação

O youtuber Júlio Cocielo publicou um vídeo no qual novamente pede desculpas pelos tuítes racistas e preconceituosos que foram descobertos em sua conta na rede social após ele fazer um comentário de mau gosto envolvendo o jogador da seleção francesa Kylian Mbappé durante o jogo contra a Argentina no sábado, dia 30 de junho. “Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia hein (sic)”. Após a postagem sobre o jogador, internautas “resgataram” outros tuítes racistas feitos pelo youtuber. Todos foram apagados. No vídeo, intitulado “Ignorância”, Cocielo disse que está envergonhado por ter decepcionado a sua própria mãe e disse que aprendeu conceitos importantes como racismo institucional e racismo velado, se comprometendo a tomar cuidado com o que fala. “Eu estou aqui consciente do meu erro. Eu não quero tentar ter razão ou tentar debater pela razão em cima de alguma coisa que realmente eu não tenho razão nenhuma”, disse Cocielo.

Caça/caçador



Caçadores são devorados por leões em reserva na África do Sul

Pelos menos três caçadores podem ter sido devorados por leões ao tentar entrar ilegalmente em uma reserva para caçar rinocerontes. O caso aconteceu no resort Sibuya Game Reserve, no Cabo Oriental, África do Sul. De acordo com o jornal ‘Daily Mail’, a julgar pela quantidade de sangue, estima-se que três caçadores foram comidos pelo leões. Equipes da reserva também recolheram rifles com silenciadores. “Encontramos armas pesadas e comida suficiente para dias, então suspeitamos que eles estavam atrás dos nossos rinocerontes”, disse o proprietário do local, Nick Fox. “Os leões são os nossos vigilantes e guardiães, eles encontraram o grupo errado e acabaram virando refeição”.

We Are bastards



Bar em Curitiba promove festival de cervejas norte-americanas

Para os apreciadores da Brooklyn Brewery, uma das mais celebradas marcas de cerveja, o We Are Bastards (Av. Iguaçu, 2.300), em Curitiba, promove neste domingo (8), às 14 horas, o Brooklyn Day, um festival dedicado a uma das cervejarias mais emblemáticas da escola norte-americana e o evento será tomado de Brooklyn por todos os lados. A ideia é trazer à tona experiências e produtos incríveis, a preços e em formatos diferenciados. Será criada uma atmosfera de festa e celebração para essas incríveis e complexas cervejas. Para embalar o público, Felipe Zoio, Rusty Cage Duo e Lenhadores Trio. A entrada é gratuita. O Tap list da casa será exclusivo de chope Brooklyn e toda linha Bastards Brewery – American India Pale Ale, American Pale Ale, Imperial India Pale Lager, OATMeal Stout, Premium Lager e Witbier.

Confusão



No Twitter, Chris Evans dá feliz aniversário para o Capitão América

O ator norte-americano Chris Evans, que interpreta o Capitão América nos filmes da Marvel, fez um post no Twitter na quarta-feira (4) desejando feliz aniversário para o personagem, que completa 100 anos no Dia da Independência dos Estados Unidos. “Feliz Dia da Independência para todos! Eu amo esse país e tenho orgulho de quão longe nós chegamos. Fiquem bem hoje! E também, feliz aniversário para um grande amigo meu. Eu ouvi que 100 são os novos 20”, escreveu Evans no Twitter. Nessa versão dos cinemas, Steve Rogers, o alter-ego do Capitão América, nasceu em 4 de julho de 1918.

Níver do dia

Zé Roberto

Ex-futebolista brasileiro

44 anos