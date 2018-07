‘Jurassic World: Reino Ameaçado’ evidencia os dinossauros

Apesar de já estar em cartaz desde a última quinta (14), numa chamada pré-estreia estendida; o lançamento oficial de ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’ aconteceu nesta quinta (21). A produção é certamente um dos maiores lançamentos do ano em vário sentidos em um 2018 tão concorrido.

O filme é continuação direta de ‘Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros’, lançado em 2015 e alçado ao sucesso absoluto; arrecadando 1,5 bilhão de dólares e tornado-se a quinta maior bilheteria da história do cinema. Agora, alguns anos se passaram e os problemas do antecessor continuam, o parque é inóspito e dominado pelos animais; porém, um grande vulcão entra em erupção e coloca todos os jurássicos em perigo.

Chris Pratt e Bryce Dallas-Howard seguem nos papéis principais, precisando agora salvar os dinossauros de ameaças naturais e humanas. O diretor do anterior Colin Trevorrow está responsável agora apenas pelo roteiro, ao lado de Derek Connolly; enquanto Juan Antonio Bayona assume a direção.

‘Jurassic World: Reino Ameaçado’ foge um tanto do tom que o público está familiarizado com a franquia. Um lado mais sombrio coloca a aventura de lado, enquanto um debate de várias proporções assume o protagonismo do roteiro. Há toda uma carga emocional e dramática imposta ao espectador desde o princípio, nos fazendo simpatizar mais do que nunca com os bichanos.

Apesar de ser o filme mais singular de todos os cinco, é também até aqui aquele mais conectado com tudo. Ganhamos claras ligações e referências à trilogia original, assim como Jeff Goldblum reprisa o papel das antigas; funcionando agora quase como uma voz narradora da sabedoria, permeando durante algumas passagens.

Pratt e Dallas-Howard já não se mostram mais tão “importantes” em cena como foram anteriormente. Se ele serve pelo lado cômico e heróico, e ela na inteligência e emoção; tudo acaba em segundo plano com a trama dos dinossauros em si, eles são e sempre serão os protagonistas. Não dá para falar muito sobre a trama em si, pois o desenrolar encontrado ao filme é realmente surpreendente; qualquer citação já poderia ser considerado um grande spoiler, estragando assim uma das melhores coisas do longa.

Torna-se fácil perceber o tamanho da ambição existente no filme, o que é excelente. Expandindo sua trama e seus dinossauros para todos os lados, podemos ter certeza que a obra encontrou seu tom e ao mesmo tempo se prepara para ir mais longe ainda em sua sequência agendada para 2021.

‘Jurassic World: Reino Ameaçado’ é uma bela representação dos animais jurássicos, tanto na criação gráfica que beira a insanidade de tão perfeita quanto em seu debate sobre sobrevivência. É tudo muito bem feito, servindo tão bem como blockbuster ao entreter como ninguém; e da mesma forma sendo uma obra tocante realçando um lado tenso-dramático que se equipara à grandiosa aventura proporcionada.

Espetáculos

Foto: divulgação

Projota: uma das atrações da Bud Basement após os jogos da Copa



Projota se apresenta no Bud Basement

Dia 22 de junho, sexta-feira, o Brasil entra em campo contra a Costa Rica pela Copa do Mundo FIFA 2018 e o espaço Bud Basement promete uma manhã animada. O local? Uma fábrica no bairro Rebouças, que foi totalmente revitalizada para receber atrações e transmitir jogos do Brasil durante a Copa. Os ingressos estão à venda a partir de R$50.

Ainda no dia 22, mas de noite, a partir das 19h, Projota e DJ Morenno comandarão a Casa Oficial da Copa do Mundo Fifa 2018. Além dos shows e transmissões das partidas em telões 360º, o espaço ainda receberá gastronomia, barbearia, estúdio de tatuagem, grafite, quadra de street soccer, mesas de pebolim, loja oficial e outras experiências voltadas ao lifestyle urbano.

Lenine traz turnê inédita a Curitiba

Com mais de 30 anos de carreira, Lenine está em turnê pelo Brasil e chega nesta semana a Curitiba para apresentar seu novo trabalho, “Em Trânsito”, 13º disco da carreira que acaba de ser lançado. O cantautor pernambucano faz neste sábado, dia 23 de junho, apresentação única no palco da Ópera de Arame às 21h30. Os ingressos estão à venda a partir de R$50.

IRA! comemora 30 anos do álbum em Curitiba

Para celebrar as três décadas de PSCICOACÚSTICA que marcou a carreira do IRA!, Nasi e Edgard Scandurra desembarcam em Curitiba no sábado, dia 23 de junho, com a turnê deste trabalho que é um divisor de águas na discografia da banda e um marco na história do rock nacional. A apresentação acontece no palco da Live Curitiba, a partir das 23h59. Os ingressos estão à venda a partir de R$40.