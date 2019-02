Justiça do Trabalho dobra valor e eleva para R$ 1,6 bi bloqueio da Vale para indenizações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de bloquear mais de R$ 800 mil da Vale para garantir o pagamento de ações trabalhistas decorrentes da tragédia de Brumadinho, a Justiça reavaliou a decisão e dobrou o valor, agora fixado em R$ 1,6 bilhão.

A quantia visa assegurar as indenizações aos atingidos, manter o pagamento dos salários aos familiares dos trabalhadores desaparecidos e arcar com as despesas de funerais, traslados de corpos e sepultamentos sob pena de multa em caso de descumprimento.

Em nota, a Vale confirmou que foi notificada da nova decisão nesta quinta (31). Segundo informou, o juiz da 5ª vara do Trabalho reapreciou a decisão inicial proferida pelo plantonista e aumentou o bloqueio. Com a mudança, ele atendeu o valor indicado pelo Ministério Público do Trabalho, em ação civil pública.

De acordo com a mineradora, a este valor adicionam-se os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de outros R$ 11 bilhões.